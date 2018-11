L'oroscopo di giovedì 15 novembre: Pesci, male i rapporti di amicizia

Ariete - Non disperdete le vostre energie in tante attività diverse: fate una selezione. In amore siete davvero molto fortunati.

Toro - La situazione professionale è in evoluzione: state attenti per poter afferrare le occasioni. Più dolcezza non può far male ad un rapporto di coppia

Gemelli - Siete riusciti a superare un enorme ostacolo nel lavoro: godetevi i giusti riconoscimenti dei superiori. Passi avanti in amore.

Cancro - Imparerete a vostre spese che negli affari occorre la massima riservatezza e un pizzico di diplomazia. Un amore sta diventando profondo

Leone - Avete fatto alcuni errori di valutazione nel lavoro, ma per fortuna ve ne siete accorti in tempo. Breve ripensamento in amore

Vergine - Se avete anche un solo dubbio non accettate una proposta di collaborazione. Battete altre strade. Allegria in due

Bilancia - Preparatevi ad affrontare un periodo di lavoro poco gratificante, ma intanto potete progettare dei cambiamenti. Vi sentite molto amati

Scorpione - L'esperienza acquisita e il buon senso vi aiuteranno a superare qualche ostacolo improvviso nel lavoro. Qualche sacrificio è necessario in amore

Sagittario - Nel lavoro non esistono ostacoli che con la vostra grinta non possiate superare. In amore cercate di non complicarvi la vita

Capricorno - Periodo positivo per il lavoro a patto che sfruttiate al massimo le opportunità che si presenteranno. Non trascurate l'amore

Acquario - Nel lavoro procedete con coraggio e intraprendenza e le soddisfazioni arriveranno. Evitate un Ariete.

Pesci - Momento brillante sentimentalmente e molto proficuo professionalmente. Non vanno troppo bene invece i rapporti di amicizia.

