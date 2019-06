L'oroscopo di giovedì 13 giugno: Gemelli single guardatevi intorno

La giornata segno per segno

Ariete - La fortuna oggi faciliterà parecchio sia le questioni di lavoro che di studio. In campo sentimentale avete parecchie chances.

Toro - Con il vostro intuito e l'eccellente preparazione riuscirete a raggiungere la meta nel lavoro. Ottimi influssi in amore.

Gemelli - Nel lavoro state attraversando una fase di transizione: potra' essere occasione di crescita. Se siete singles guardatevi intorno

Cancro - Finalmente nel lavoro riuscirete ad ottenere i giusti riconoscimenti per il vostro impegno. In amore dopo una delusione siete ancora fragili

Leone - Certi progetti di lavoro non vanno rimandati troppo: la situazione potrebbe ingarbugliarsi. In amore non forzate la situazione

Vergine - Giornata lavorativa frenetica, ma alla fine sarete soddisfatti dei risultati. In serata conoscenze sorprendenti?

Bilancia - Nella professione la vostra voglia di emergere sara' soddisfatta quanto prima. Sforzatevi di capire cosa non va nei rapporti di coppia

Scorpione - Un'occasione imprevista potrebbe mutare il corso della vostra vita professionale. Combattete con energia un rivale in amore

Sagittario - Si aprono per voi nuove prospettive professionali da analizzare a fondo e senza fretta. Il vostro cuore comincia a battere forte

Capricorno - L'organizzazione del lavoro non sta dando i risultati sperati: forse dovrete correggere il tiro. In amore non potete pretendere di più.

Acquario - L'autodisciplina e la serieta' vi consentiranno di superare brillantemente un periodo di intenso lavoro. Ottime chances in amore.

Pesci - Nel lavoro non perdete le speranze: un'occasione arriverà. State vivendo una bella storia d'amore: non rovinate tutto per la gelosia.

