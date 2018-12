L'oroscopo di domenica 9 dicembre: Leone, un amore con la A maiuscola

Ariete - Nel lavoro i giochi non sono ancora fatti: non prendete iniziative premature ma seguite gli sviluppi. Placate le inquietudini in amore.

Toro - Bastano solo piccoli aggiustamenti e poi il vostro nuovo progetto di lavoro può decollare. Un amore difficile vi crea ansia.

Gemelli - Molto presto vi sarà chiaro quale strada imboccare nella professione per non perdere il vostro tempo. Dialogo sempre più intenso con il partner.

Cancro - La vostra preparazione professionale è il vostro migliore biglietto da visita. In amore saranno premiate le mosse a sorpresa

Leone - State vivendo un momento fortunato soprattutto nel lavoro: potrete stringere nuove alleanze. Un amore con la a maiuscola.

Vergine - Negli affari non è proprio il caso di andare allo sbaraglio solo perchè amate le sfide. Potrebbe essere un disastro. Un amore senza troppo fronzoli.

Bilancia - Nel lavoro un pizzico di sacrificio in più vi assicurerà il successo più in fretta. Sta sbocciando un nuovo amore

Scorpione - Dovrete cambiare ritmi e abitudini nel lavoro: la situazione sta velocemente evolvendosi. In amore dubbi passeggeri.

Sagittario - Il momento professionale non è certo felice, ma per l'immediato futuro le prospettive restano buone. Qualcuno davvero speciale vi consolerà.

Capricorno - Non scoraggiatevi per qualche insuccesso nel lavoro: vi fortificherà e l'esperienza vi sarà utile. In amore siete troppo volubili.

Acquario - Nel lavoro dovrete per forza adattarvi alle situazioni nuove: prima lo farete e prima avrete risultati positivi. Serata allegra e stimolante.

Pesci - Riceverete una proposta di collaborazione di notevole interesse: valutatela con attenzione. L'amore è dietro l'angolo.

