L'oroscopo di domenica 7 aprile: Ariete, cambiate tattica con il partner

Cosa ci aspetta domenica 7 aprile secondo lo Zodiaco

Ariete - Giornata ottima per gli affari: vi troverete in netto vantaggio sulla concorrenza. Con il partner vi conviene cambiare tattica.

Toro - Mettete a punto proposte chiare da sottoporre all'attenzione dei superiori. Con il partner non dovete sottovalutare i particolari.

Gemelli - Se continuate ad avere un atteggiamento distratto difficilmente potrebbe afferrare le occasioni nel lavoro. L'amore è una sfida che volete vincere.

Cancro - Il clima nell'ambiente di lavoro va migliorando e i vostri progetti potranno realizzarsi. Inquietudine sentimentale pericolosa.

Leone - La riuscita nel lavoro dipende anche dalle vostre capacità di persuasione. Il partner non apprezza la vostra eccessiva indipendenza.

Vergine - Siete un po' pasticcioni e poco diplomatici nel lavoro: cambiate o non farete molta strada. Siete però simpatici e avete molti amici.

Bilancia - Non dovete esitare o muovervi con passi incerti: avete le carte in regola per sfondare negli affari. In amore pausa di riflessione.

Scorpione - Non prendete per oggi appuntamenti di lavoro importanti: non siete nella vostra forma migliore. In amore sarete soli per poco tempo

Sagittario - Non lasciate cadere solo per pigrizia una buona occasione di allargare la vostra attività. Frizzanti i rapporti affettivi.

Capricorno - Nel lavoro in questo periodo vi sentite molto sotto pressione: i risultati vi compenseranno. In amore non siate precipitosi.

Acquario - Il vostro progetto è pronto da tempo: ora nel lavoro si tratta di passare all'attacco. Avete un partner troppo sfuggente e misterioso.

Pesci - Grazie alla sicurezza di voi stessi potrete puntare dritti all'obiettivo nella professione. In amore fate autocritica e fatevi perdonare.

