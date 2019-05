L'oroscopo di domenica 5 maggio: Vergine, clima teso in amore

La giornata segno per segno

Ariete - Tenete sempre presenti i fatti, la realtà quanto fate nuovi progetti di lavoro. In amore siete sempre più coinvolti.

Toro - Fate prima chiarezza sulla meta da raggiungere nella vostra attività, poi cercate alleati solidi. In amore guardate l'essenziale.

Gemelli - Negli affari avrete presto la conferma che vi siete mossi nella giusta direzione. L'amore arriverà, non accettate niente di meno.

Cancro - Se volete ottenere risultati duraturi nel lavoro la strada non è quella di bruciare le tappe. Indecisione sentimentale pericolosa.

Leone - Le vostre scelte professionali nascono da una grande preparazione ed esperienza: sbagliare sarà quasi impossibile. Il feeling continua...

Vergine - Datevi da fare per rimediare nel modo migliore ad un errore di valutazione nel lavoro. Clima teso e instabile in amore.

Bilancia - Non avete bisogno di incoraggiamenti o aiuti: nel lavoro ve la cavate benissimo anche da soli. Siate più arrendevoli con chi vi ama.

Scorpione - Non accettate troppi incarichi di lavoro perché tendete ad essere accentratori: rischiate l'esaurimento. Il partner vi sta mettendo alla prova.

Sagittario - Non sarà facile rimediare agli errori commessi nel lavoro per la vostra imprudenza, ma dovete mettercela tutta. Crisi passeggera in amore.

Capricorno - Nel lavoro evitate facili entusiasmi: decidete solo dopo un'attenta valutazione della situazione. Nuovi e stimolanti incontri in serata.

Acquario - Avete ottime carte in mano e nella professione potete osare di più. Non rincorrete una persona che fa sempre la preziosa.

Pesci - Nel lavoro le cose non procedono speditamente, ma sarebbe sbagliato rinunciare proprio ora. Qualcuno vi conquisterà con una certa facilità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata