L'oroscopo di domenica 28 ottobre: amore intenso per i Gemelli

Ariete - Evitate gli azzardi: in questo periodo per gli affari i segnali non sono del tutto positivi. In amore siete ancora fragili dopo una delusione

Toro - Giornata molto importante: getterete le basi per una nuova e proficua collaborazione di lavoro. Lasciate da parte le gelosie

Gemelli - Una serie di felici combinazioni apre la giornata, ma dovete impegnarvi per arrivare alla meta nel lavoro. Un amore intenso.

Cancro - Nel lavoro sarebbe un errore dormire sugli allori dopo i primi successi. Rischiate di essere scavalcati. Incertezza nei sentimenti

Leone - Dopo un periodo di deprimente routine una felice intuizione potrebbe rimettere in moto il vostro lavoro. Stati d'animo confusi.

Vergine -State facendo molte scelte indovinate ma nel lavoro montarsi la testa è un grosso rischio. Qualcuno comincia a capire i vostri sentimenti.

Bilancia - Meglio non precipitare decisioni o iniziative professionali se non siete sicuri dei risultati. In amore state prendendo le cose poco sul serio.

Scorpione - Contrattempi e lungaggini burocratiche vi rovineranno la giornata lavorativa, ma domani andrà meglio. In amore siete troppo severi.

Sagittario - Nel lavoro le questioni che finora vi sembravano incomprensibili si riveleranno facili e risolvibili. L'amore va afferrato al volo

Capricorno - Qualcuno cercherà di mettere in discussione il vostro operato professionale: potete tenergli testa. Sarete vittime di un colpo di fulmine.

Acquario - Imparate a ragionare con la vostra testa e non date retta ai cattivi consiglieri nel lavoro. Un amore da afferrare al volo

Pesci - Prima di prendere qualsiasi iniziativa di lavoro valutate a fondo i rischi e le prospettive. In amore l'orgoglio vi blocca.

