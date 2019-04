L'oroscopo di domenica 21 aprile: Vergine inquieta in amore

Cosa ci aspetta domenica 21 aprile secondo lo Zodiaco

Ariete - Grinta e determinazione vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi professionali. Non abusate del vostro fascino in amore.

Toro - Riflettete con calma: eviterete errori di valutazione nella vostra attività. Un amore naviga a gonfie vele.

Gemelli - Nel lavoro non fatevi coinvolgere nei pettegolezzi di corridoio: andate dritti alla meta. In amore in questi giorni vi metterete nei pasticci.

Cancro - Oggi nel lavoro avrete bisogno di molta pazienza per superare un'emergenza imprevista. Un amore diventa sempre più solido.

Leone - Non c'è motivo di avvilirsi o mollare se nel lavoro nonostante l'impegno la meta è lontana. In amore fate autocritica.

Vergine - Nel lavoro questo è un periodo decisivo per la vostra carriera: cercate di tenere duro e andare avanti. Inquietudine in amore.

Bilancia - Mantenendo il controllo dei nervi e la razionalità riuscirete a trovare una soluzione ai guai nel lavoro. Nuova relazione sentimentale.

Scorpione - Meno polemiche e più fatti: solo così nel lavoro riuscirete a migliorare la vostra posizione. Serata indimenticabile.

Sagittario - Giornata di grande fermento nel lavoro: alla fine sarete stanchi ma molto soddisfatti. Nasce un nuovo sentimento.

Capricorno - Nulla ostacolerà i vostri progetti di lavoro e i vostri sforzi per migliorare la vostra posizione. L'amore vi dà la carica.

Acquario - Occupatevi di più della vostra carriera: vi state distraendo troppo e potreste pentirvene presto. S'impone un chiarimento con il partner.

Pesci - Nel lavoro cercate di non complicarvi la situazione con troppe riflessioni pessimistiche. Chiarite un equivoco con il partner.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata