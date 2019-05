L'oroscopo di domenica 19 maggio: bivio in amore per la Vergine

Cosa ci aspetta domenica 19 maggio secondo lo Zodiaco

Ariete - Oggi vedrete realizzato un progetto di lavoro che vi stava molto a cuore e per il quale avete sacrificato gli affetti. In amore tentate di recuperare.

Toro - Nel lavoro potrete affrontare situazioni nuove con buone possibilità di avere successo. Combattete la routine nei rapporti affettivi.

Gemelli - Nel lavoro questo è un periodo decisivo per la vostra carriera: cercate di tenere duro e andare avanti. Inquietudine in amore.

Cancro - Cercate di essere meno severi e più tolleranti con i collaboratori: l'affiatamento migliora i risultati. Intesa difficile con un Leone.

Leone - Mantenete una rigorosa linea di condotta se volete superare brillantemente un periodo di lavoro frenetico e delicato. Attenzione alle cotte improvvise.

Vergine - Affrontate con coraggio e determinazione le emergenze che si presenteranno nel lavoro: potete farcela. In amore siete ad un bivio

Bilancia - Miglioramenti in vista nel settore professionale e nella situazione economica. In amore lasciatevi guidare dall'istinto.

Scorpione - Un pizzico di faccia tosta e un pò di intraprendenza vi porteranno lontano nel lavoro. In amore le vostre armi sono spuntate

Sagittario - Un progetto professionale andrà a buon fine se saprete indovinare il momento e sarete coraggiosi. Se l'amore procede bene dipende anche da voi.

Capricorno - La situazione nel lavoro sta cambiando e voi lo avete capito da tempo: evitate però di prendere iniziative precipitose. In amore tutto bene.

Acquario - Contrattempi e lungaggini burocratiche rallentano la realizzazione di un progetto di lavoro. In amore siete troppo esigenti.

Pesci - Vi sentite in ottima forma e pronti a gettarvi con molto slancio nelle nuove iniziative di lavoro. Non fate salti nel buio in amore.



