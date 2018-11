L'oroscopo di domenica 18 novembre: Bilancia, incontri stimolanti in serata

L'oroscopo LaPresse di domani: la giornata segno per segno

Ariete - Avete ben chiari in mente gli obiettivi professionali da raggiungere: fate piani realistici. Gli amici vi stupiranno positivamente.

Toro - Grazie alla vostra abilità e alla diplomazia nella professione riuscirete ad ottenere presto risultati positivi. Dubbi in amore

Gemelli - Nel lavoro si profilano per voi una serie di opzioni positive: valutatele senza troppa fretta. In amore il vostro fascino ha colpito ancora.

Cancro - Questo è il mese migliore per dare il via a nuove intese o alleanze professionali. Finalmente in amore supererete la diffidenza

Leone - Rischiate di entrare in rotta di collisione con un collaboratore per colpa del vostro brutto carattere. In amore siete invece vulnerabili.

Vergine - Non sottovalutate i rischi di una operazione economica allettante ma fuori tempo massimo. Soddisfazioni in amore

Bilancia - Avete in mano ottime carte da giocare per far carriera rapidamente: scegliete il momento giusto. Incontri stimolanti in serata

Scorpione - Nel lavoro non lasciatevi condizionare, e frenare, da problemi momentanei. Si risveglia un amore che davate per morto

Sagittario - L'intelligenza e l'esperienza vi permettono di fiutare prima degli altri tendenze e cambiamenti in atto nella professione. Tira e molla deprimente in amore.

Capricorno - Il vostro ottimismo è abbastanza giustificato: siete molto preparati e determinati nel lavoro. L'amore è fuori controllo

Acquario - Sfruttate al meglio e al massimo un momento fortunato nella vostra professione. In amore non siate avari di sentimenti.

Pesci - Il vostro coraggio nelle iniziative professionali alle volte rischia di essere incoscienza. In amore non siate troppo sicuri del vostro fascino.



