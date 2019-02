L'oroscopo di domenica 10 febbraio: il Sagittario freni la gelosia

Cosa ci aspetta domenica 10 febbraio secondo lo Zodiaco.

Ariete - Puntate dritti alla meta e riaffermate con decisione la vostra posizione professionale. In amore non abbiate fretta

Toro - Siete sulla cresta dell'onda nella professione, ora serve massima diplomazia. In amore arriveranno tempi migliori.

Gemelli - Lasciatevi andare mettendo da parte il lavoro, almeno alla sera. Sappiatevi voler bene.

Cancro - Siete vicini al traguardo professionale e sarebbe un peccato rovinare tutto per l'impulsività. Il cuore comincia a battere forte

Leone - Le iniziative professionali dei prossimi giorni nasceranno sotto il segno della fortuna. In amore siete troppo volubili.

Vergine - Avete rimediato agli errori commessi nel lavoro: ora potete guardare con serenità al futuro.

Bilancia - Non dite no agli impegni lavorativi. Il vostro pensiero fisso è legato all'amore.

Scorpione - Vi sentite molto intraprendenti e decisi, ma negli affari serve massima prudenza. Resterete affascinati da una persona misteriosa.

Sagittario - Nel lavoro conviene agire con calma e razionalità: eviterete passi falsi. In amore frenate la gelosia.

Capricorno - Ci sono tutte le condizioni per riprendere in mano un ambizioso progetto professionale. Cuore in subbuglio

Acquario - La situazione lavorativa è mutata e vi spinge a rivedere i vostri progetti. Un amore vi fa tornare la gioia di vivere

Pesci - Non lasciatevi prendere da facili entusiasmi sottovalutando i lati negativi di una collaborazione. Niente più ombre in amore.



