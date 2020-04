Oroscopo di venerdì 24 aprile

Ariete - Avete cominciato a lavorare ad un nuovo progetto di lavoro: non abbiate fretta. In amore avete fatto una mossa falsa.



Toro - Vi sta pian piano tornando l'entusiasmo per il lavoro: le cose andranno sicuramente meglio. In amore il momento è delicato.



Gemelli - Nel lavoro non avete ancora raggiunto la meta ma non è il caso di mollare proprio ora che ci siete vicini. L'amore vi tormenta.



Cancro - Riuscirete a tenere testa ad un un concorrente agguerrito nei vostri affari. Riconciliazione in vista con il partner.



Leone - Nel lavoro come negli affari bisogna saper cogliere le occasioni al volo. Potete farcela. In amore siete con le spalle al muro

Vergine - Nel lavoro in questi giorni potrete contare su consensi e appoggi importanti. In amore state scherzando con il fuoco

Bilancia - Le circostanze al momento stopperanno un vostro progetto di lavoro troppo ambizioso. Non abusate della comprensione di chi vi ama.



Scorpione - Avete tutto il tempo necessario per capire dove volete arrivare nella professione. Perfetta sintonia in amore.



Sagittario - Non sottovalutate le proposte di collaborazione che riceverete nei prossimi giorni. Non trascinate oltre una storia d'amore sbagliata.



Capricorno - Nel lavoro dovete avere il coraggio di accantonare strade poco produttive e guardare altrove. In amore la sincerità è un valore aggiunto.



Acquario - Si profila all'orizzonte un periodo molto positivo nel settore professionale: non rovinatelo con passi falsi. Nei sentimenti non siete costanti.



Pesci - Vi sentite più forti e combattivi: nel lavoro aumenteranno le possibilità di carriera. Le tensioni in amore vanno ammorbidendosi.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata