Oroscopo di venerdì 14 agosto, Leone: In amore cogliete l'attimo

Ariete - Giocate d'astuzia nel lavoro e saprete trovare delle valide alleanze. Momenti intensi con un Leone

Toro - Miglioramenti in vista: sarete facilitati in varie trattative professionali. Vita privata caotica

Gemelli - Non è facile mettere tutti d'accordo, usate l'arte della mediazione. L'amore è ok.

Cancro - I vostri progetti di lavoro peccano di un eccessivo ottimismo. In amore sappiate chiedere scusa.

Leone - Nel vostro lavoro si presenterà un'occasione inaspettata. In amore cogliete l'attimo.

Vergine - Il coraggio vi consentirà di uscire bene da un'emergenza nel lavoro. Piccoli passi in amore.

Bilancia - Un problema di lavoro si risolverà grazie all'intervento di un amico. La vita sociale vi tiene allegri.

Scorpione - Nel lavoro le prese di posizione intransigenti vanno evitate. La gelosia quasi sopita riaffiora.

Sagittario - Allegria e senso dell'umorismo fanno di voi una persona ricercata. In amore tempo al tempo.

Capricorno - Aumenta la stima dei superiori nei vostri confronti. Giornata dedicata all'amore

Acquario - Qualche impegno di troppo finisce con il rendervi nervosi. In amore fatevi desiderare

Pesci - Nel lavoro non concentratevi solo in una direzione. In amore vi conviene aprire gli occhi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata