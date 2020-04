L'Oroscopo di mercoledì 29 aprile

Ariete - Colleghi agguerriti e molto ambiziosi cercano di ostacolarvi: potete impedirlo, ma agite in fretta. Serata in video con amici simpatici.



Toro - Nel lavoro per voi questo è un momento di crescita straordinaria: continuate così. .



Gemelli - Finalmente la fortuna è dalla vostra parte e nel lavoro potete osare di più. In amore dovrete superare un momento delicato.



Cancro - Un pizzico di faccia tosta e un po' di intraprendenza vi porteranno lontano nel lavoro. In amore le vostre armi sono spuntate.



Leone - Un incontro interessante dal punto di vista professionale potrebbe ispirarvi nuove iniziative. Novità in amore.



Vergine - Cercate di tenere sempre la situazione sotto controllo nel lavoro: eviterete passi falsi. Situazione sentimentale ancora poco chiara.



Bilancia - Impazienza e irritazione non vi faranno certo arrivare prima alla meta nel lavoro: dominatevi. Una persona vi ama davvero, siatene certi.



Scorpione - Non lasciatevi sfuggire l'occasione di dire chiaramente ai superiori quali sono i vostri obiettivi. Amore intenso.



Sagittario - Affrontate i problemi di lavoro senza cedimenti, con decisione e maggiore realismo. In amore una svolta improvvisa.



Capricorno - State salendo lentamente un altro gradino nella scala che porta al successo. In amore non dubitate delle vostre possibilità.



Acquario - Dimostrate ai superiori la vostra voglia di migliorare e di darvi da fare. In amore se tenete ad una persona dovrete battervi per la sua conquista.



Pesci - Non si può prevedere tutto nel lavoro, anche quando si fanno progetti minuziosi. Riuscirete a cavarvela come al solito. Il cuore batte forte.

