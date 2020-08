Oroscopo di lunedì 17 agosto, Gemelli: In amore non avete rivali

Cosa ci riserva lo Zodiaco. Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta lunedì 17 agosto secondo lo Zodiaco.



Ariete - La situazione nel lavoro è confusa e sono sconsigliate nuove frenetiche attività. Cautela in amore.

Toro - Giornata dai ritmi intensi, dai molti impegni e parecchie contrarietà. Sicurezza in amore.

Gemelli - Nel lavoro siete eccessivamente attivi: cercate di fare ordine. In amore non avete rivali.

Cancro - Nel lavoro impegnatevi a fondo. L'amore vive un periodo di importanti cambiamenti.

Leone - Nella professione non mancheranno i miglioramenti. In amore siete troppo coinvolti.

Vergine - Le buone occasioni nel vostro lavoro potrebbero non ripresentarsi. In amore non disperate

Bilancia - Non tarderanno ad arrivare momenti propizi nel lavoro. Il cuore non vi dà pace, ragionate.

Scorpione - Dovete essere pronti a fare qualche modifica al vostro piano di lavoro. Bene l'amore.

Sagittario - Non scoraggiatevi se dovrete affrontare situazioni difficili nel lavoro. Serata da ricordare.

Capricorno - Sta a voi non farvi travolgere dagli avvenimenti. Fase critica per i sentimenti, ne uscirete.

Acquario - Dovete avere il coraggio di voltare pagina nel lavoro per nuovi sbocchi. L'amore vi darà la forza

Pesci - Se volete fare strada nel lavoro dovete affrontare le difficoltà con lungimiranza. Difficoltà in amore.

