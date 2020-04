Oroscopo di giovedì 2 aprile

Le previsioni segno per segno:



Ariete - Novità positive si profilano all'orizzonte nella professione: dovrete saperle sfruttare. In amore qualche nota stonata

Toro - Avete fatto male i vostri calcoli nel lavoro ma siete ancora in tempo per rimediare. In amore mostrate più sicurezza.



Gemelli - Siate seri, concentrati, intraprendenti: gli errori del passato vi saranno utili nel lavoro. Vita sentimentale tormentata.



Cancro - Avete perso fin troppo tempo: ora nel lavoro dovete concentrarvi su un unico obiettivo, fino in fondo. Troppi equivoci da chiarire con il partner

Leone - Non vale la pena prendersela più di tanto per gli alti e bassi negli affari: è il prezzo da pagare al successo. In amore s'impone un chiarimento.



Vergine - La giornata lavorativa si profila molto movimentata, ma non dovrete agire frettolosamente. In amore finalmente non avete più dubbi

Bilancia - Rischiate di entrare in rotta di collisione con un collaboratore per colpa del vostro brutto carattere. In amore siete invece vulnerabili.



Scorpione - Siete decisi e avete le idee chiare: due armi che negli affari vi faranno imporre sugli avversari. Esperienze affettive importanti.



Sagittario - Non dimenticate la diplomazia, può aiutarvi in modo decisivo negli affari. Novità importanti nel settore degli affetti.



Capricorno - Avete ottime carte in mano e nella professione potete osare di più. Non rincorrete una persona che fa sempre la preziosa.



Acquario - Avrete la meglio su un concorrente se agirete tempestivamente negli affari, soprattutto giocando d'astuzia. Un amore intenso vi dà la carica.



Pesci - Un evento poco favorevole vi costringerà a riflettere su quanto avete fatto finora per il lavoro. In amore usate la dolcezza



