L'Oroscopo di giovedì 16 aprile

Zodiaco e previsioni

Ariete - Imparate ad ascoltare anche il punto di vista degli altri, soprattutto nel lavoro. Un amore quasi inafferrabile.



Toro - Nella professione si presenterà un'ottima occasione per recuperare il tempo perduto. In amore non perdetevi in stupide ripicche.



Gemelli - L'entusiasmo e la determinazione vi spingono a puntare sempre più in alto nella vostra attività. In amore tentate l'impossibile: potreste vincere



Cancro - Finalmente avrete i mezzi per realizzare un ambizioso progetto professionale. Vivete un amore attimo per attimo, poi si vedrà.



Leone - Nel lavoro arriverà l'occasione per mettere in evidenza le vostre qualità. Confusione nel campo sentimentale.



Vergine - Non tiratevi indietro di fronte a una proposta di collaborazione che vi sembra troppo impegnativa. Serata ricca di promesse.



Bilancia - In un momento d'emergenza nel lavoro dimostrerete quanto valete. Se volete allargare il giro delle amicizie dovete essere meno critici.



Scorpione - Aspettatevi cambiamenti nel vostro settore di lavoro, ma soprattutto cercate di adeguarvi in fretta. Il tempo dell'amore vero si avvicina.



Sagittario - È tempo di lavorare sodo e seriamente se volete dare una svolta alla professione. In amore non mancano le occasioni di nuovi incontri.



Capricorno - Si stanno piano piano creando le premesse per una rapida carriera professionale: siate prudenti. Solitudine sentimentale passeggera



Acquario - Prima di passare all'azione dovete essere sicuri che ci siano le condizioni per avviare la svolta nel lavoro. Qualcuno vi ama



Pesci - Le circostanze renderanno impossibile la realizzazione in tempi brevi di un programma di lavoro troppo vasto. State trascurando chi non lo merita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata