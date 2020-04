Oroscopo di domenica 26 aprile. Le previsioni segno per segno

Ariete - Nella professione fissate un obiettivo per volta: eviterete perdite di tempo. In amore avete parecchie frecce al vostro arco.



Toro - Negli investimenti vi siete rivelati lungimiranti: continuate così. In amore siete ancora fragili.



Gemelli - Nel lavoro anche se siete convinti di non farcela non dovete mollare: alla fine otterrete ottimi risultati. Sforzatevi di capire il partner.



Cancro - Non fidatevi delle proposte di collaborazione troppo allettanti: documentatevi prima di dare una risposta. Vi sentite appagati dal partner.



Leone - Avrete la meglio su un concorrente se agirete tempestivamente negli affari, soprattutto giocando d'astuzia. Un amore intenso vi dà la carica.



Vergine - Potete sicuramente migliorare la vostra posizione professionale impegnandovi di più. Attenzione alle passioni travolgenti.



Bilancia - Si impongono urgenti cambiamenti di rotta nella vostra attività: state al passo con i tempi. Amministrate con saggezza un amore recente.



Scorpione - Situazione lavorativa incerta e confusa, non per questo dovete impegnarvi di meno. I rapporti di amicizia stanno diventando più intensi.



Sagittario - Finalmente nel lavoro l'atmosfera diventa più leggera, meno problematica: passate all'attacco. Un tocco di mistero rende un amore più intrigante.



Capricorno - Rischiate di entrare in rotta di collisione con un collaboratore per colpa del vostro brutto carattere. In amore siete invece vulnerabili.



Acquario - Nel lavoro si profilano per voi una serie di opzioni positive: valutatele senza troppa fretta. In amore il vostro fascino ha colpito ancora.



Pesci - Le vostre capacità organizzative e la vostra autorevolezza vi porteranno in fretta al successo nel lavoro. In amore siete troppo cinici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata