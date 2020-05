Oroscopo del giorno, venerdì 8 maggio

Ariete - Avete ottimi argomenti da spendere in un prossimo incontro di lavoro: non fatevi distrarre da nessuno. Dolcissimi incontri in serata

Toro - Nella vostra attività avete acquisito una maggiore padronanza e consapevolezza delle vostre possibilità. In amore invece siete incerti.



Gemelli - Siete pieni di energie e di grinta: risucirete ad affrontare anche ostacoli difficili nel lavoro. In amore siete sulla strada giusta.



Cancro - Non indietreggiate di fronte agli ostacoli nel lavoro, ma combattete con coraggio e decisione. Le emozioni rischiano di non farvi ragionare.



Leone - La vostra comunicativa favorisce i contatti sociali ma soprattutto quelli professionali. Può nascere un nuovo legame affettivo.



Vergine - Scrollatevi di dosso la pigrizia: per il lavoro oggi può essere una giornata d'oro. Ore piacevoli con una persona conosciuta per caso.



Bilancia - Nella professione avete ottime carte in mano, il risultato dipenderà da come le saprete giocare. Tira e molla snervante in amore.



Scorpione - Il tempismo è spesso l'arma vincente nella professione, soprattutto nelle emergenze. Difendete il vostro amore con le unghie e con i denti.



Sagittario - Nel lavoro dovete seguire le vostre intuizioni anche se all'inizio i superiori non saranno d'accordo. Un amore va rinnovato per non morire

Capricorno - Per superare le difficoltà odierne nella vostra professione dovete essere sicuri delle vostre capacità. Nessun dubbio in amore.



Acquario - Nel lavoro avete tutte le ragioni per essere soddisfatti, ma non dovete adagiarvi sugli allori. Di fronte ad un partner sfuggente non resta che la fuga

Pesci - Non sottovalutate gli ostacoli che vi si presenteranno oggi nel lavoro: colpa della vostra improvvisazione. Rivalutate un amore.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata