Oroscopo del giorno, venerdì 1 maggio

Ariete - Il successo nel lavoro arriverà: è solo questione di tempo. Vi conviene pazientare. In amore è il caso di fare una scelta.



Toro - In questi giorni nel lavoro è necessaria una grande concentrazione: la situazione sta evolvendo. Frenate la gelosia.



Gemelli - Negli affari vi attende un periodo di grandi successi: a patto che teniate sempre sotto controllo la situazione. In amore scherzate con il fuoco.



Cancro - Non ci sono le condizioni per anticipare i tempi di una iniziativa professionale. Un amore elettrizzante

Leone - Nella professione avete voglia di un grande rinnovamento: il vostro coraggio sarà premiato. Dubbi crescenti in amore.



Vergine - Avete molto fiuto per gli affari, ma a volte potrebbe tradirvi: fate sempre delle verifiche preventive. In amore tutto va a gonfie vele.



Bilancia - Andate avanti con tutti i vostri progetti di lavoro anche se la strada è irta di ostacoli. Non arrendetevi neanche in amore.



Scorpione - La situazione è favorevole e riuscirete a mantenere alti livelli di produttività. In amore cercate di non mostrarvi troppo possessivi.



Sagittario - Siete molto sicuri di voi stessi e di cosa volete nel lavoro: potete anche osare di più. In amore non forzate le cose.



Capricorno - L'insoddisfazione vi spinge sempre verso nuove avventure professionali: un po' di riflessione non guasta. In amore siete partiti con il piede giusto.



Acquario - State progressivamente acquistando fiducia nelle vostre capacità e grazie a quelle otterrete un incarico delicato. Relazione esaltante.



Pesci - Sensibili miglioramenti nel lavoro vi permetteranno di gestire le cose con maggiore autonomia. L'amore è cieco ma fino a un certo punto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata