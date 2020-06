Oroscopo del giorno, venerdì 12 giugno. Acquario: Un amore altalenante finirà per stressarvi

Ariete - Il vostro coraggio nelle iniziative professionali alle volte rischia di essere incoscienza. In amore non siate troppo sicuri del vostro fascino.



Toro - Sfruttate al meglio e al massimo un momento fortunato nella vostra professione. In amore non siate avari di sentimenti.



Gemelli - Adattatevi alle esigenze del momento, senza polemizzare con i colleghi per ogni minima cosa. Siate più concilianti. Brusca frenata in amore.



Cancro - La vostra intraprendenza nella professione sarà premiata: si profila un futuro luminoso. Negli affetti siete un po' troppo riservati.



Leone - Progressi significativi nel lavoro se sarete disposti a impegnarvi a fondo senza risparmiarvi. Possibili colpi di fulmine.



Vergine - Non accettate senza riflettere certe sfide professionali propostevi da persone che vi sono vicino. Non deludete chi vi ama tanto

Bilancia - Con pazienza, costanza e diplomazia riuscirete a stringere una solida alleanza professionale. Difficoltà nei rapporti sentimentali.



Scorpione - È arrivato il momento giusto per guardarsi intorno e cercare nuovi spazi per un'attività un po' in frenata. In amore cambiate tattica.



Sagittario - Sfruttate meglio le vostre capacità intellettuali dedicandovi a nuovi progetti di lavoro. Clima affettivo quasi perfetto.



Capricorno - Nel lavoro dopo tanto temporeggiare i nodi sono venuti al pettine: rimboccatevi le maniche e agite. Momenti di grande esaltazione in amore.



Acquario - Un incontro di lavoro, avvenuto durante una trasferta, potrebbe essere decisivo per il futuro. Un amore altalenante finirà per stressarvi.



Pesci - L'eccessiva sicurezza potrebbe farvi imboccare una strada difficile e sbagliata negli affari. In amore fate autocritica

