Oroscopo del giorno, sabato 6 giugno. Vergine: fate in fretta nuovi progetti di lavoro

Ariete - Anche se siete di fronte ad un'emergenza di lavoro non dovete decidere senza riflettere. Segnali positivi nel settore affettivo.



Toro - Nel lavoro state vivendo una fase di transizione e si profilano interessanti sviluppi. In amore vi sentite finalmente sereni.



Gemelli - La stima dei superiori vi spinge a fare sempre più e sempre meglio nel vostro lavoro. In amore il fuoco divampa.



Cancro - Cercate di scuotervi di dosso l'apatia: nel lavoro rischiate di essere scavalcati. In amore siate più generosi.



Leone - Con i vostri superiori non dovete temere scontri o tensioni: ormai conoscono il vostro valore. In amore avete imboccato una strada pericolosa.



Vergine - Smettete di sognare e fate in fretta nuovi progetti di lavoro, ma concreti e realizzabili. Insoddisfazione sentimentale latente.



Bilancia - Non prendete decisioni sull'onda della rabbia: nel lavoro è meglio aspettare di avere la totale lucidità mentale. Un amore con troppi interrogativi.



Scorpione - Siete molto ambiziosi nel lavoro, ma non è il momento di mettere troppa carne al fuoco. Favoriti gli incontri sentimentali.



Sagittario - Siate molto prudenti prima di concludere un accordo professionale che non è troppo vantaggioso: riflettete. Imparate ad esternare i sentimenti.



Capricorno - Mostratevi decisi, risoluti e i vostri avversari nella professione cominceranno a perdere terreno. In amore fate autocritica.



Acquario - Vi attendono cambiamenti netti e positivi nella vostra attività: attendete con fiducia e siate cauti. Vita affettiva burrascosa.



Pesci - Non rimandate impegni e scadenze, per quanto noioso: potreste trovarvi sommersi dal lavoro. Novità stimolanti negli affetti.



