Oroscopo del giorno, sabato 2 maggio

Le previsioni segno per segno. Sagittario: In amore dovete vincere la timidezza

Ariete - Malgrado il periodo sia condizionato da influssi discontinui nel lavoro farete passi avanti. In amore siete troppo prevenuti: rilassatevi.



Toro - Siete molto ambiziosi e determinati a raggiungere obiettivi professionali sempre più difficili. L'amore vi da' la carica.



Gemelli - Il vostro senso pratico, unito al fiuto quasi infallibile, vi farà uscire dall'emergenza negli affari. Un incontro cambierà il corso degli affetti...



Cancro - La fortuna ha cambiato direzione e spingerà in avanti i progetti che vi premono maggiormente. In amore sarete messi con le spalle al muro.



Leone - La giornata lavorativa inizierà sotto i peggiori auspici ma alla fine si rivelerà molto proficua. Baruffa in amore.



Vergine - In questi giorni grazie anche alla vostra diplomazia si potranno appianare situazioni spinose nel lavoro. La gelosia va tenuta a freno.

Bilancia - Nella professione avete dormito troppo sugli allori: è il momento di scuotersi e agire. In amore piacevoli sorprese.



Scorpione - Nel lavoro avete ancora molto da imparare: lo farete in fretta se sarete umili. Alti e bassi in amore.



Sagittario - Non abbiate fretta di raggiungere il vostro obiettivo professionale: aspettate che la situazione maturi. In amore dovete vincere la timidezza

Capricorno - Prendetevi una pausa prima di affrontare una situazione professionale nuova e con parecchie incognite. In amore aspettate tempi migliori.



Acquario - In questi giorni il lavoro non offre spunti positivi, ma non per questo dovete scoraggiarvi. In amore siete troppo diffidenti, serve cambiare tattica.



Pesci - Nel lavoro dovrete muovervi con maggiore disinvoltura e sicurezza di voi stessi. L'amore vi appaga completamente.



