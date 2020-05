Oroscopo del giorno, sabato 16 maggio

Le previsioni segno per segno. Toro: Sono in vista nuovi affari professionali

Ariete - Per chi lavora in gruppo questo è un momento delicato: s'impone la prudenza. In amore la battaglia sarà dura.

Toro - Sono in vista nuovi affari professionali: mantenete sempre alta l'attenzione. Gli amici vi tengono allegri, l'amore arriverà.

Gemelli - Avete delle ottime ispirazioni per un lavoro a lunga scadenza: fate un piano dettagliato. In amore è inutile temporeggiare ancora.

Cancro - Da un incontro di lavoro può nascere un'idea molto interessante: merita di essere sviluppata. In amore state perdendo il controllo.

Leone - Non siete troppo soddisfatti dei risultati raggiunti nel lavoro: inventatevi qualcosa di nuovo. Una simpatia sta cambiando...

Vergine - Prima di prendere una qualsiasi decisione decisiva per il futuro del lavoro raccogliete abbastanza informazioni. Perfetta intesa in amore.

Bilancia - Vi attende una settimana positiva per portare avanti i vostri progetti o avviare imprese ambiziose. In amore siete troppo diffidenti.

Scorpione - Nel lavoro siete in una fase di riflessione. Vivete una storia d'amore attimo per attimo: è già abbastanza.

Sagittario - È arrivato il momento di raccogliere quello che avete seminato nella professione. Attenzione però a non montarvi la testa. Felicità in amore.

Capricorno - Nella professione siete in una botte di ferro e potete permettervi anche qualche mossa azzardata. In amore siete molto intraprendenti.

Acquario - Con discussioni e polemiche non fate altro che acuire i contrasti con i collaboratori: è pericoloso. In amore impegnatevi solo se siete sicuri.

Pesci - Non è certo con la polemica o con le provocazioni che troverete un accordo. Qualcuno attende solo un vostro cenno

