Oroscopo del giorno, mercoledì 20 maggio

Ariete - Nel lavoro dovete essere particolarmente prudenti per evitare spiacevoli scivoloni. In amore potete essere soddisfatti.



Toro - Nel lavoro la situazione oggi è piuttosto complessa e stressante, ma ve la caverete egregiamente. Incontri stimolanti e insoliti.



Gemelli - Fate ancora un piccolo sforzo e potrete raccogliere i frutti del vostro impegno professionale. Il quadro sentimentale si fa meno confuso.



Cancro - Dovete per forza adattarvi alle circostanze cercando di contenere i danni: presto il lavoro migliorerà. In amore l'orgoglio è un ostacolo.



Leone - Una persona importante si interesserà alla vostra promettente carriera e vi aiuterà a bruciare le tappe. In amore non abbiate fretta.



Vergine - Una serie di felici combinazioni si presenteranno nei prossimi giorni: dovrete coglierle al volo. Progressi in campo sentimentale.



Bilancia - Sarete molto favoriti dalla sorte nei vostri affari, ma non dovete perdere un solo colpo. Enormi soddisfazioni in amore.



Scorpione - Siete testardi, determinati e battaglieri: niente sarà per voi insormontabile nella scalata al successo. Amore a prima vista.



Sagittario - Migliorate il giro delle amicizie: potrebbero portarvi molto lontano negli affari. Ammettete i vostri errori con il partner.



Capricorno - Negli affari vi piacciono le sfide e giocate sempre al rialzo: non sempre può dirvi bene. In amore la vostra sicurezza è infondata.



Acquario - Liquidate al più presto questioni di lavoro che tenete in sospeso da troppo tempo: poi potrete fare nuovi progetti. Soddisfazioni sentimentali.



Pesci - Non sarà un piccolo errore a pregiudicare l'esito di una vostra ambiziosa iniziativa di lavoro. In amore evitate compromessi.

