Oroscopo del giorno, mercoledì 17 giugno. Scorpione: altalena di sentimenti

Ariete - Non siete tipi da arrendersi al primo ostacolo nel lavoro: non siete voi ad amare le sfide? Amore a prova di cinismo.



Toro - State per mettere a segno un colpo da maestri nella vostra attività professionale: avete tutti i motivi per essere ottimisti. Cuore in subbuglio.



Gemelli - Dimostrate una maggiore serietà nel lavoro e i superiori modificheranno il loro giudizio su di voi. In serata un incontro folgorante.



Cancro - State cominciando ad ottenere grosse soddisfazioni nel campo del lavoro. Uno Scorpione vi invia segnali contraddittori

Leone - Il peggio è passato: i rapporti con i collaboratori andranno sempre meglio. In amore solo i rapporti difficili vi stimolano.



Vergine - Grazie al vostro fiuto infallibile nella professione siete vincenti, ma solo se eviterete colpi di testa. Bene il cuore.



Bilancia - Pretendete il massimo della collaborazione da chi vi sta accanto negli affari. Non contate troppo su uno Scorpione.



Scorpione - Nel lavoro non fatevi coinvolgere in problematiche che non vi riguardano per nulla. Altalena di sentimenti.



Sagittario - Sforzatevi di organizzare al meglio la giornata lavorativa: eviterete perdite di tempo. Fate chiarezza nei sentimenti

Capricorno - Avete coraggio, intelligenza ed esperienza: non indugiate oltre e date una svolta al lavoro. I sentimenti vanno approfondendosi.



Acquario - Nel lavoro state entrando in una fase interessante e potenzialmente molto costruttiva. Il partner merita di più da voi

Pesci - È arrivato il momento di rivedere con occhio più critico i piani di lavoro elaborati da poco. Voglia di tenerezza insoddisfatta.

