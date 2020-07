Oroscopo del giorno, mercoledì 15 luglio. Ariete: È amore a prima vista

Cosa ci riserva lo zodiaco. Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta mercoledì 15 luglio secondo lo Zodiaco

Ariete - Quando c'è da combattere per il futuro professionale non potete tirarvi indietro. È amore a prima vista.

Toro - I superiori vi stanno tenendo d'occhio perché vorrebbero affidarvi un incarico di prestigio. Bella storia d'amore.

Gemelli - Nonostante eventi poco favorevoli riuscirete a riprendere il giusto ritmo nel lavoro. L'amore è il vostro asso nella manica.

Cancro - Vi attendono giornate lavorative molto stressanti: riuscirete a cavarvela, alla grande. Incontri amorosi esaltanti.

Leone - L'amor proprio vi spingerà a fare sempre di più e sempre meglio nella vostra attività. Un amore molto vitale.

Vergine - L'intervento di una persona importante vi permetterà di arrivare alla meta nel lavoro. In amore cambiate strategia.

Bilancia - Cercate di fare ordine nei vostri progetti di lavoro: richiedono tempi diversi. In amore siete un pò volubili e le relazioni non durano.

Scorpione - In questi giorni il lavoro è pieno di trabocchetti: siate prudenti e non vi pentirete. È tempo di cambiare strada in amore.

Sagittario - Prima di prendere qualsiasi nuova iniziativa professionale aspettate di avere chiara la situazione. Tira e molla snervante in amore.

Capricorno - Un giudizio estremamente positivo di un superiore vi farà acquistare una maggiore fiducia in voi stessi. In amore è tempo di bilanci.

Acquario - Nel lavoro un pizzico di sacrificio in più vi assicurerà il successo più in fretta. Sta sbocciando un nuovo amore.

Pesci - State vivendo un momento fortunato soprattutto nel lavoro: potrete stringere nuove alleanze. Un amore con la a maiuscola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata