Oroscopo del giorno, martedì 28 luglio. Ariete: Paura in amore

Cosa ci aspetta per martedì 28 luglio secondo lo Zodiaco

Ariete - Nel lavoro siete nel mezzo di un'emergenza e sarete costretti a trovare delle vie d'uscita in tempi rapidi. Paura in amore.

Toro - Se qualcosa non va nel lavoro cercate di scoprire in fretta di che si tratta per correre ai ripari. Non lasciatevi coinvolgere in un amore effimero.

Gemelli - Meglio non precipitare decisioni o iniziative professionali se non siete sicuri dei risultati. In amore state prendendo le cose poco sul serio.

Cancro - Nel lavoro sarebbe un errore dormire sugli allori dopo i primi successi. Rischiate di essere scavalcati. Incertezza nei sentimenti.

Leone - È un momento eccezionale per la vostra professione: non lasciatevelo sfuggire. Primi passi per un amore nuovo di zecca.

Vergine - Cercate di resistere a pressioni e condizionamenti: solo così nel lavoro percorrerete la strada che volete. Un amore sempre più intenso.

Bilancia - Essere impulsivi in questo momento particolare per la professione potrebbe essere molto pericoloso. In amore non prendete decisioni precipitose.

Scorpione - La vostra abilità unita al coraggio vi consentirà di uscire vincitori da una difficile prova professionale. In amore siete troppo sicuri di voi stessi.

Sagittario - Grazie all'equilibrio e alla sicurezza in voi stessi potrete fare parecchia strada negli affari. In amore non abbiate paura di rischiare.

Capricorno - Prospettive eccellenti: i vostri progetti di lavoro sono avviati verso una positiva conclusione. Date un'altra chance a chi vi ama ma ha sbagliato.

Acquario - Lo spirito di adattamento non vi manca: ne avrete bisogno in un periodo di cambiamenti nel lavoro. In amore non fate voi il primo passo.

Pesci - Avrete la conferma della buona impostazione dei vostri affari: aumenta la fiducia in voi stessi. In amore perfetta sintonia.

