Oroscopo del giorno, martedì 26 maggio

Le Previsioni segno per segno. Scorpione: in amore la situazione vi sta sfuggendo di mano

Ariete - Dissidi e malintesi con colleghi o collaboratori devono essere evitati. Guai sentimentali per la vostra gelosia.



Toro - Proseguite spediti verso la meta prefissata nel lavoro senza preoccuparvi delle manovre dei colleghi. Basta con i compromessi in amore.



Gemelli - Oggi avete una gran voglia di fare ed in effetti riuscirete e concludere più del previsto nel lavoro. Grande feeling in amore.



Cancro - Pensate con calma a nuovi progetti professionali: saranno decisivi per il vostro futuro. In amore scoprite sempre nuove affinità

Leone - Nei prossimi giorni tutto il vostro impegno deve essere rivolto al lavoro: si profilano novità interessanti. Nuovi rapporti affettivi

Vergine - Dopo un periodo di routine nel lavoro potete sfruttare a pieno la vostra forza creativa. In amore un tira e molla snervante.



Bilancia - Dominate fretta e impulsività se nel lavoro volete ottenere successi a lungo termine. In amore avvertite una nota stonata.



Scorpione - La sorte continua a proteggervi: non per questo nel lavoro dovete agire impulsivamente. In amore la situazione vi sta sfuggendo di mano

Sagittario - La situazione nel lavoro può sfuggirvi di mano se non imparate ad organizzarvi meglio. Un amore altalenante non vi dà sicurezza

Capricorno - Con pazienza e diplomazia riuscirete a sottoscrivere accordi professionali molto proficui. Non potete fuggire a lungo dall'amore

Acquario - Nel lavoro vi siete impegnati a fondo e se non arriveranno presto i dovuti riconoscimenti dovrete imporvi. Controllate la gelosia.

Pesci - Al termine di un lungo e costante lavoro si presenterà un'opportunità di miglioramento. Ve la meritate. In amore il difficile è farlo durare.



