Oroscopo del giorno, lunedì 27 luglio. Sagittario: Qualcuno è stato conquistato dal vostro fascino

Cosa ci riserva lo zodiaco. Le previsioni segno per segno

Ariete - Siete alla vigilia di una importante partita professionale: preparatevi senza ansie. In amore dovete mostrarvi più sicuri di voi stessi.

Toro - Vi sentite pieni di energia e di voglia di fare: questo vi aiuterà ad affrontare esperienze preziose per il lavoro. In amore il vostro intuito non sbaglia.

Gemelli - Cercate di controllare il malumore: diversamente rischiate di non essere sereni nelle valutazioni professionali. Tutto bene in amore.

Cancro - Non potete pensare di concludere un affare nel migliore dei modi senza impegnarvi a fondo. Cercate di capire in fretta quali sono i vostri veri sentimenti.

Leone - Nel lavoro vi sentite sfruttati: forse è così, ma presto arriveranno i riconoscimenti. Vivete un amore senza pensare agli interessi.

Vergine - Una soddisfazione pienamente meritata e nuovi guadagni vi attendono nel mondo degli affari. Tira e molla in amore: ma quanto potete andare avanti così?

Bilancia - Giornata ottima per gli affari: vi troverete in netto vantaggio sulla concorrenza. Con il partner vi conviene cambiare tattica.

Scorpione - Cercate di non sottrarvi ai pressanti impegni di lavoro: i superiori contano sulla vostra serietà. In amore potete pretendere di più.

Sagittario - Non è il caso di avvilirsi: avete commesso un errore nel lavoro ma potete rimediare e farne tesoro. Qualcuno è stato conquistato dal vostro fascino.

Capricorno - Svolta improvvisa e imprevista nella situazione lavorativa che sembrava quasi senza sbocchi. Non fate torto all'intelligenza della persona amata

Acquario - Una brillante idea nel lavoro valorizzerà la vostra immagine agli occhi dei superiori. Non giocate con i sentimenti altrui.

Pesci - Continua il periodo di buona fortuna per chi svolge un lavoro autonomo o una professione. In amore siete ancora prevenuti.

