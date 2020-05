Oroscopo del giorno, Giovedì 7 maggio

Ariete - Nei prossimi incontri professionali mostratevi più sicuri di voi stessi. Una relazione non ha molte prospettive.



Toro - Seguite il vostro istinto: negli affari ha sempre dato ottimi risultati. Ma siate più diplomatici. Fate chiarezza con il partner

Gemelli - Siete ancora abbastanza disorientati dagli ultimi sviluppi nel lavoro: recuperate in fretta la lucidità mentale. In amore non date abbastanza.



Cancro - Il lavoro in questo periodo segna il passo, ma potete approfittarne per studiare nuovi progetti. Incontri sentimentali importanti

Leone - Nei prossimi giorni un incontro di lavoro vi darà la spinta per allargare i vostri orizzonti. L'amore va conquistato con calma.



Vergine - Siete proiettati con il pensiero troppo avanti e rischiate di perdere buone opportunità nel lavoro. Anche in amore non apprezzate quello che avete.



Bilancia - Se volete evitare spiacevoli imprevisti quando fate un progetto di lavoro curate anche i dettagli. Sta per sbocciare, imprevisto, un grande amore.



Scorpione - È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e passare all'azione: la concorrenza non aspetta. È scoccata una scintilla

Sagittario - Prefiggetevi un obiettivo preciso nel lavoro e andate avanti spediti. La situazione sentimentale è piuttosto complessa, ma non può durare a lungo.



Capricorno - Molta incertezza nella situazione lavorativa: per gestirla dovrete impegnarvi a fondo. In amore state bruciando le tappe

Acquario - Giornata piuttosto difficile soprattutto per quanto riguarda i rapporti con clienti o collaboratori. In amore vi manca una certa generosità

Pesci - La fretta di arrivare alla meta nel lavoro potrebbe farvi compiere un passo falso. In amore avete perso lo slancio: rifletteteci su.



