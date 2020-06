Oroscopo del giorno, giovedì 4 giugno. Sagittario: frenate la gelosia

Ariete - Vi sentite un po' demotivati nel lavoro, ma vi conviene cercate di cogliere l'occasione per migliorare. In amore situazione precaria.



Toro - Evitate di inseguire utopie nella professione: fate progetti più concreti, realizzabili. In amore s'impone una riflessione.



Gemelli - Se sarete determinati anche in un ambiente lavorativo ostile riuscirete ad imporvi. Vita sociale molto piacevole e allegra

Cancro - La costanza vi consentirà di arrivare alla meta nel lavoro facendo piccoli passi per volta. In amore è tempo di lasciarsi il passato alle spalle.



Leone - Sentite il bisogno di fare qualcosa di nuovo, di davvero importante nella professione. Conviene riflettere bene. In amore siete ancora prevenuti

Vergine - Avete bisogno di una pausa prima di riprendere con grinta la scalata al successo professionale. In amore state tenendo un comportamento ambiguo

Bilancia - Nella professione dovrete essere un po' più elastici per fronteggiare le emergenze. In amore non c'è motivo di essere sfiduciati: lo scoprirete presto.



Scorpione - L'esperienza acquisita vi ha fatto diventare più combattivi nella professione. L'amore vi sostiene nella scalata al successo.



Sagittario - Sforzatevi di evitare incomprensioni con le persone che lavorano in pool con voi. In amore frenate la gelosia, peraltro immotivata.



Capricorno - Negli affari dovete ricordare che la guerra si dichiara quando si ha qualche probabilità di vincerla. Molto stimolante un nuovo rapporto affettivo.



Acquario - Preoccupatevi di cercare alleati per il vostro progetto di lavoro. Con la dialettica ci riuscirete. Si consolida un amore recente.



Pesci - Dopo tanto impegno e tanti sacrifici nel lavoro non è il caso di tirarsi indietro proprio ora. Bene le questioni di cuore

