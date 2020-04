Oroscopo del giorno, giovedì 30 aprile

Ariete - Le idee migliori vi vengono proprio quando la situazione nel lavoro è più difficile. In amore fate un esame di coscienza.



Toro - Siete molto preparati e abili: nella professione arriverete dove volete e nel modo che volete. In amore le cose non vanno troppo bene.



Gemelli - Un incontro di lavoro inaspettato vi aprirà nuovi orizzonti, rilanciando la vostra carriera. Un amore va consolidandosi.



Cancro - Alle volte mostrarsi troppo sicuri di se stessi nella professione può danneggiare. Anche la diplomazia conta. In amore siete vincenti.



Leone - Un affare andrà presto in porto grazie all'intervento di una persona influente che si dimostrerà vostra amica. L'amore è in crisi.



Vergine - Riuscirete presto a portare a termine un incarico di lavoro gravoso e nel modo migliore. Attenti a non giocare troppo con il fuoco in amore.



Bilancia - Certe speranze di successo nel lavoro ancora non si realizzano: non rinunciate. Anzi. Serata vivace, piena di piacevoli imprevisti.



Scorpione - Riuscirete a raggiungere il vostro obiettivo nel lavoro sfoderando la vostra capacità di persuasione. In amore dovete frenare.



Sagittario - Il lavoro vi dà molti problemi: con pazienza riuscirete a venirne a capo molto presto. Legami affettivi collaudati.



Capricorno - Sul lavoro potrete contare su buoni appoggi ma dovrete impegnarvi e dimostrare spirito d'iniziativa. Svolta nella vita affettiva.



Acquario - Qualcosa di grosso bolle in pentola nel vostro ambiente di lavoro: cercate di intercettare le buone occasioni. In amore siete irresistibili.



Pesci - Avrete presto i riconoscimenti che meritate per le vostre capacità lavorative. Rapporti vivaci con gli amici. L'amore in questo momento vi sfugge.



