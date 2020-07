Oroscopo del giorno, giovedì 2 luglio. Ariete: in amore siete un pò distratti

Ariete - Oggi nel lavoro sarà un susseguirsi di eventi che richiederanno decisioni rapide. In amore siete un po' distratti.



Toro - Grazie alla determinazione e alla costanza siete vicini alla conclusione di un ottimo affare. In amore dosate le parole.



Gemelli - Nel settore professionale le felici intuizioni non vi mancano e vanno sfruttate al meglio. Finalmente un amore rilassante.



Cancro - Se terrete a freno l'impulsività riuscirete ad arrivare ad un accordo professionalmente proficuo. Non permettete al partner di ferirvi.



Leone - Nel lavoro state attraversando un ottimo periodo, che vi aiuterà a porre solide basi per il futuro. Un Acquario vi fa sognare.



Vergine - Cercate di essere meno polemici e aggressivi con i collaboratori se volete contare sul loro aiuto. In amore fiducia incondizionata.



Bilancia - Avete tutto sotto controllo ma vi manca un po' di fantasia. Prudenza in amore, il quadro sentimentale è dei migliori.



Scorpione - Non vi mancano le idee né la buona volontà: non rimane altro da fare che passare all'azione nel lavoro. Fate chiarezza nei sentimenti.



Sagittario - Le riflessioni talvolta troppo cervellotiche rischiano di rovinare i rapporti di lavoro. Con un atteggiamento troppo critico si mettono in pericolo anche gli affetti.



Capricorno - È necessario mostrarsi più disponibili ed elastici con i vostri collaboratori, solo così i risultati saranno migliori. Il partner fa il prezioso ma sapete attendere.



Acquario - Riuscirete con astuzia ad aggirare ostacoli e risolvere problemi complessi nel campo del lavoro. Farete breccia nel cuore di chi vi piace.



Pesci - Nel lavoro mai abbassare la guardia e tanto meno in questo periodo decisivo per il vostro futuro. In amore siate più concilianti.



