Oroscopo del giorno, giovedì 18 giugno. Ariete: attimi di felicità

Ariete - Cercate di vendere meglio la vostra esperienza professionale e le vostre idee brillanti. Attimi di felicità.



Toro - Il vostro coraggio e la vostra intraprendenza nella professione saranno premiati. In amore siete pieni di dubbi.



Gemelli - Nuove stimolanti occasioni per mettervi in luce nel lavoro sono ora a portata di mano. In amore fatevi desiderare.



Cancro - Avete un piano di lavoro chiaro e importante: non rinunciateci per un imprevisto. In amore siate sinceri, non rischiate nulla.



Leone - Un evento insperato potrà imprimere un'accelerazione ai vostri affari. Attenzione alle trappole d'amore.



Vergine - Al momento nel lavoro non potete puntare su obiettivi troppo ambiziosi: i tempi non sono maturi. Un amore allegro e stimolante.



Bilancia - Nel lavoro le sfide vi stimolano ad andare avanti, e a puntare sempre più in alto. La persona amata vi fa un po' soffrire.



Scorpione - Fate al più presto chiarezza sulla vostra situazione professionale e sulle prospettive per l'immediato. Sentimenti sempre più forti.



Sagittario - La situazione nel lavoro è in evoluzione e non vi conviene prendere iniziative immediate. In amore giocate d'astuzia

Capricorno - Finalmente dopo un periodo deprimente la vostra attività professionale è in recupero. In amore qualcosa blocca i vostri slanci

Acquario - Segnali positivi nel lavoro nei prossimi giorni vi consentiranno di avvicinarvi alla meta. Un amore fragile

Pesci - Vi sentite molto attivi e pieni di voglia di fare nuove esperienze professionali. In amore non complicatevi la vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata