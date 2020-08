Oroscopo del giorno, domenica 9 agosto. Acquario: pensate a lavorare sodo

Cosa ci aspetta per domenica 9 agosto secondo lo Zodiaco:

Ariete - Colloqui decisivi per chi è in cerca di un lavoro che soddisfi le proprie ambizioni. Si rafforza l'intesa con il partner.

Toro - Chiarimenti in vista per chi vuole migliorare la propria situazione professionale. In amore cercate di vivere bene il presente.

Gemelli - Nel lavoro dovete impegnarvi a fondo ed essere sempre in prima linea se volete emergere. Coltivate le relazioni sociali, vi terranno allegri.

Cancro - Date spazio e autonomia a chi lavora con voi, solo così si responsabilizzerà e darà il massimo. Confusione nel settore affettivo.

Leone - Siete impulsivi e vorreste agire, tentare nuove strade nel lavoro, ma in questo momento dovete aspettare. Mettete ordine nella vita sentimentale.

Vergine - L'insoddisfazione è la molla che vi permetterà di fare continui miglioramenti nella professione. In amore guardate oltre le apparenze.

Bilancia - Nel lavoro nei prossimi giorni sarete costretti ad inevitabili scontri per difendere i vostri progetti. Un amore sempre più intenso.

Scorpione - Prima di prendere un'iniziativa di lavoro autonoma valutate bene tutti i rischi. In amore dovrete superare le incomprensioni crescenti.

Sagittario - Frenate l'impulsività e la tendenza all'improvvisazione, ma soprattutto nel lavoro contate solo sulle vostre forze. Bene il cuore.

Capricorno - Non abbiate fretta di prendere decisioni decisive per il futuro professionale: valutate a fondo. Un amore sta evolvendo in meglio.

Acquario - Pensate a lavorare sodo, evitando di farvi coinvolgere in discussioni improduttive. Vivete in allegria un rapporto affettivo sano.

Pesci - Nel lavoro accettate con umiltà i consigli di chi è più preparato di voi e vi stima. In amore avrete l'occasione per riflettere.

