Oroscopo del giorno. Domenica 3 maggio

Ariete - Cominciate a mettere in atto piani di lavoro concreti guardando al vostro futuro. L'amore non è in discussione.



Toro - Il clima nel lavoro è ancora piuttosto incerto: non è il caso di fare grandi progetti. In amore potete sempre contare sul vostro fascino.



Gemelli - Chiaritevi le idee e soltanto dopo potrete imprimere una svolta decisiva alla vostra attività. Attenzione ai capricci in amore.



Cancro - Avrete la possibilità di illustrare ad un superiore una vostra brillante idee, ma non esagerate con le richieste. Successi in amore.



Leone - Qualche malumore nell'ambiente di lavoro: non fatevi condizionare e andate avanti secondo i piani prestabiliti. Gelosia pericolosa

Vergine - Nel lavoro frenate l'impazienza e aspettate il momento più giusto per concretizzare un progetto. La razionalità può rovinare i sentimenti

Bilancia - Da troppo tempo nel lavoro siete bloccati dall'apatia: sforzatevi di porvi nuovi obiettivi. Si apre un dialogo nuovo in amore.



Scorpione - Dovrete riflettere a fondo prima di decidere se continuare o no una collaborazione professionale. Evitate facili evasioni sentimentali: rischiate grosso.



Sagittario - Situazione astrale abbastanza difficile: ma non vi impedirà di rilanciare la vostra attività. In amore possibili colpi di scena

Capricorno - Potete buttarvi a capofitto in nuove avventure professionali: siete piuttosto corazzati. Fine di un amore tormentato

Acquario - Vivete con ottimismo tutte le esperienze professionali: possono nascerne nuove occasioni. Riconciliazione in vista con un partner difficile

Pesci - Nel vostro ambiente di lavoro molto competitivo vi conviene guardarvi sempre le spalle. In amore troppi dubbi possono rovinare tutto.

