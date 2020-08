Oroscopo del giorno di sabato 8 agosto, Cancro: Un amore a prima vista...

Cosa ci riserva lo Zodiaco. Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 8 agosto secondo lo Zodiaco.

Ariete - Scegliete il confronto invece dello scontro nel settore professionale: i risultati saranno ben diversi. Un amore quasi inafferrabile.

Toro - Avrete occasione di conoscere persone professionalmente interessanti: vi saranno utili in futuro. Migliorano i rapporti di coppia.

Gemelli - Nel lavoro non perdetevi in dettagli perdendo di vista l'obiettivo finale. In amore state sprecando il vostro tempo.

Cancro - Nel lavoro sarete costretti a muovervi con cautela per non invadere il campo altrui. Un amore a prima vista...

Leone - Nel campo degli affari si profilano giornate molto positive, ma dovete evitare passi falsi. In amore non ostentate troppa sicurezza.

Vergine - Il livello della vostra preparazione professionale si sta sensibilmente alzando: continuate così. In amore perfetta sintonia.

Bilancia - È arrivato il momento di essere intraprendenti se volete fare carriera. In amore rischiate un abbaglio.

Scorpione - Una nuova iniziativa professionale nasce sotto i migliori auspici: non rovinate tutto per l'impulsività. Tenete a freno la gelosia.

Sagittario - Prima di prendere qualsiasi nuova iniziativa di lavoro valutate la situazione e i possibili rischi. In amore alti e bassi snervanti.

Capricorno - In questo periodo nel vostro lavoro potrete fare scintille: pazienza se i risultati tarderanno ad arrivare. Attenti alle infatuazioni.

Acquario - Siete pronti a lottare con determinazione per le vostre convinzioni e per i vostri progetti di lavoro: tutto andrà bene. L'amore va a gonfie vele.

Pesci - Studiate il modo di aggiornarvi e di modernizzare i vostri metodi professionali. Non trascurate però la vita privata.

