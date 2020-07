Oroscopo del giorno di sabato 18 luglio, Scorpione: L'amore bussa alla vostra porta

Cosa ci riserva lo Zodiaco. Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 18 luglio secondo lo Zodiaco

Ariete - Oggi avrete colloqui professionali molto significativi: siete ad una svolta. In amore non arrendetevi al primo no.

Toro - I vostri affari stanno subendo una brusca frenata, ma non è ancora il caso di preoccuparsi. In amore fate autocritica.

Gemelli - Giornata lavorativa molto faticosa: ostacoli e contrarietà metteranno alla prova la vostra pazienza. In serata gli amici vi rallegreranno.

Cancro - Dove volete arrivare nel lavoro lo sapete già: ora dovrete cercare di imboccare la strada giusta. Colpo di fulmine in agguato.

Leone - Muovetevi con disinvoltura e cercate di fare amicizie nuove che potranno tornarvi utili per gli affari. Frenate la gelosia.

Vergine - Rapporti professionali non troppo facili in questo periodo: sforzatevi di essere concilianti e diplomatici. Tira e molla inutile in amore.

Bilancia - Affrontate i problemi di lavoro con maggiore determinazione e riuscirete a superarli alla grande. L'amore vi dà sicurezza.

Scorpione - Non investite tutte le vostre energie in un solo obiettivo professionale: vi conviene giocare più carte. L'amore bussa alla vostra porta.

Sagittario - Sfruttate al meglio la dialettica e scoprirete che ogni vostro interlocutore nel lavoro vi darà ascolto. Un amore travolgente.

Capricorno - Fate tesoro di ogni esperienza, anche negativa, che vi capiterà nella professione. Potete migliorare. In amore non bruciate le tappe.

Acquario - La situazione professionale è abbastanza stabile, potete osare di fare qualche progetto coraggioso. In amore vi sentite appagati.

Pesci - Nel lavoro non lasciatevi condizionare da eventi marginali: andate avanti secondo il programma prefissato. Non troppo bene le questioni di cuore.

