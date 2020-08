Oroscopo del giorno di lunedì 10 agosto, Cancro: Serata indimenticabile

Cosa ci aspetta lunedì 10 agosto secondo lo Zodiaco.

Ariete - Potete innamorarvi di progetti ambiziosi perché siete facili agli entusiasmi. In amore piedi per terra.

Toro - Se il lavoro non ha dato finora i risultati sperati non scoraggiatevi. Un amore va avanti tra alti e bassi

Gemelli - Troppa rigidità mentale può nuocervi in un momento di cambiamenti. In amore siete appagati

Cancro - L'impostazione del vostro lavoro può essere modificata in meglio.

Leone - Nella professione dovete imparare ad osare: i risultati vi compenseranno. In amore non avete rivali

Vergine - Non tiratevi indietro, siete in condizione di destreggiarvi. In amore no a mosse mossa avventate

Bilancia -Il lavoro che state portando avanti è molto delicato, attenti. Aumenta il feeling in amore.

Scorpione - Serve autocritica e la diplomazia l'arma migliore. Un abbraccio segnerà la riappacificazione

Sagittario - Sfruttate ogni opportunità per affermare le vostre idee. In amore troppi dubbi.

Capricorno - Non fatevi condizionare da persone che credete più forti di voi. In amore fate troppi sbagli

Acquario - Cercate di vincere la stanchezza e mettere in pratica le intuizioni. In amore servono più certezze

Pesci - Non cedete alle insistenze di qualcuno che vi propone un affare. Farete brillanti conoscenze.

