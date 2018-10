L'oroscopo di martedì 9 ottobre, Scorpione: sta per scoccare la scintilla

La giornata segno per segno.

Ariete - Nella professione siate vigili per non essere spiazzati dalla concorrenza. Momenti spensierati con un partner affettuoso.

Toro - Siete in grado di superare qualsiasi emergenza o avversità nel lavoro perciò non c'è da temere nulla. In amore fate un esame di coscienza.

Gemelli - Lenti ma costanti i passi avanti nel lavoro: non potete lamentarvi. Ma nemmeno accontentarvi. L'amore vi compenserà delle frustrazioni.

Cancro - Siete attivissimi e determinati a realizzare tutto quello che vi preme nel lavoro, ma ci vuole prudenza. Un amore scintillante.

Leone - Studiate approfonditamente la situazione valutando se è opportuno fare altre mosse nel lavoro. Conquiste sentimentali in vista.

Vergine - Se volete mettervi in mostra con i superiori cercate di prendere delle iniziative azzeccate. Confusione nei sentimenti.

Bilancia - La situazione professionale è ancora in fase di assestamento, non prendete decisioni importanti. In amore frenate la gelosia.

Scorpione - La vostra attività è in fase di assestamento: frenate l'impazienza e limitatevi a gestire l'ordinaria amministrazione. Sta per scoccare una scintilla...

Sagittario - Dovrete ridiscutere le condizioni di una collaborazione diventata troppo impegnativa. Il vostro fascino avrà nuove conferme.

Capricorno - Vi sentite molto dinamici e questo vi spingerà a esplorare nuovi orizzonti nella professione. In amore giocate a carte scoperte.

Acquario - Riuscirete ad affrontare nel modo migliore anche le situazioni lavorative che appaiono senza rimedio. In amore siate combattivi: farete colpo.

Pesci - La strada verso il successo è tutta in salita, del resto sapete di dover combattere per affermarvi nella professione. Scelta sentimentale difficile.

