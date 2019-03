L'oroscopo di venerdì 8 marzo: Cancro, dubbi pericolosi in amore

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Nel lavoro riuscirete a farvi largo tra le insidie messe in campo dai concorrenti. Mostratevi più affettuosi con chi vi ama.

Toro - Riuscirete a organizzare bene le prossime giornate lavorative e riuscirete a mettere a frutto il tempo. L'amore va alla grande.

Gemelli - Gli affari che vi apprestate a concludere non sono proprio il massimo: rifletteteci bene prima di dare una risposta conclusiva. In amore siete fragili.

Cancro - Nella professione andate dritti allo scopo senza troppi scrupoli: avete dovuto affrontare molte prove difficili. Dubbi pericolosi in amore.

Leone - La situazione professionale sta vivendo un difficile passaggio ma non è il caso di drammatizzare. Un'amicizia speciale...

Vergine - Rinviate una decisione professionale a quando avrete acquisito il massimo delle informazioni. Un amore muove i primi passi.

Bilancia - Nel lavoro la situazione è obiettivamente complicata ma nulla vi impedirà di emergere se lo volete davvero. Migliora il clima in amore.

Scorpione - Nella professione è arrivato il momento di osare di più. Impegnatevi per rendere più solida una relazione valida.

Sagittario - I rapporti di lavoro diventano più chiari e costruttivi: i risultati si vedranno presto. L'amore per voi è una sfida: sarete accontentati.

Capricorno - La fiducia in voi stessi vi consentirà di fare passi avanti nel lavoro, anche se lentamente. In amore fate chiarezza.

Acquario - Dopo giorni e giorni di apatia nel lavoro vi sentite finalmente pieni di voglia di agire e di affermarvi. Sentimenti contrastanti.

Pesci - Affrontate la giornata lavorativa con slancio ed entusiasmo: avete ottime carte in mano. In amore non lasciatevi dominare.

