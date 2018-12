L'oroscopo di sabato 8 dicembre: Leone, nuovo amore in arrivo

Ariete - Avete tutte le carte in regola per puntare in alto nella professione: ma dovete pretendere molto da voi stessi. In amore siete insofferenti ai legami

Toro - La situazione nel lavoro è ancora in evoluzione e vi conviene essere diplomatici ed elastici. Un amore quasi inafferrabile. Quasi.

Gemelli - Usate un po' di diplomazia se non volete creare situazioni controproducenti nell'ambiente di lavoro. Mettete il partner con le spalle al muro.

Cancro - Nell'ambiente di lavoro vi conviene non intromettervi in discussioni che non vi riguardano. In amore non dovete accontentarvi.

Leone - Giornata di grande fermento nel lavoro: alla fine sarete stanchi ma molto soddisfatti. Nasce un nuovo sentimento.

Vergine - Grazie al vostro serio impegno nel lavoro conquisterete la stima di chi conta e farete carriera. L'amore non va svenduto.

Bilancia - Non c'è motivo di avvilirsi o mollare se nel lavoro nonostante l'impegno la meta è lontana. In amore fate autocritica.

Scorpione - Rimandate un progetto di lavoro troppo ambizioso, sviluppate invece un'idea che avevate accantonato. Situazione affettiva caotica.

Sagittario - Nel lavoro e nelle questioni economiche muovetevi con prudenza e tempismo. Con un po' di buona volontà riuscirete a non trascurare il partner

Capricorno - Lavorate con pazienza e determinazione alla realizzazione di un ambizioso progetto di lavoro. Sentimenti da riscoprire.

Acquario - La fortuna è dalla vostra parte: potrete realizzare senza indugi un progetto di lavoro interessante. Cuore in subbuglio.

Pesci - Nel lavoro agite con grande fiducia nelle vostre possibilità e i risultati non tarderanno. In bilico i rapporti affettivi.

