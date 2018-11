L'oroscopo di mercoledì 7 novembre: Gemelli, un amore nuovo sta sbocciando

L'oroscopo LaPresse di domani: la giornata segno per segno



Ariete - Dopo un periodo di sola routine nel lavoro è arrivato il momento di buttarsi nella mischia. Indecisione pericolosa in amore.

Toro - Anche in una situazione lavorativa difficile possono presentarsi occasioni da afferrare al volo. In amore siate più saggi o rimarrete soli.

Gemelli - Nei prossimi giorni negli affari i risultati dipenderanno dalle vostre capacità negoziali. Un amore nuovo sta sbocciando.

Cancro - Siete in grado di fronteggiare nel modo migliore le emergenze nel lavoro. In amore state facendo un gioco pericoloso.

Leone - Se ci tenete a realizzare i vostri obiettivi professionali non stancatevi di bussare alle porte giuste. In amore siete prevenuti.

Vergine - Ansie ingiustificate in questo periodo per quanto riguarda le prospettive di lavoro. Gli amici vi tengono allegri.

Bilancia - Una buona occasione da non lasciarsi sfuggire nel lavoro: potrebbe non ripresentarsi più. Movimentati i rapporti affettivi.

Scorpione - Non dovete dare niente per scontato quando fate nuovi progetti di lavoro: rischiate brutte sorprese. In amore vi sentite frustrati: scopritene la ragione.

Sagittario - Andate avanti con tutte le vostre iniziative di lavoro anche se non sarà facile chiudere in fretta le varie partite. Armonia in amore.

Capricorno - Siete sopraffatti dall'apatia, vi sentite demotivati al massimo nel lavoro: sforzatevi di reagire. Nei sentimenti qualche piccola delusione.

Acquario - Si aprono nuove prospettive per la vostra attività, dopo un periodo piuttosto snervante. In amore avete ottime carte in mano.

Pesci - Nuove interessanti offerte di collaborazione professionale. Impossibile scoprire, in questo momento, cosa pensa la persona che amate.



