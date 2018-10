L'oroscopo di venerdì 5 ottobre, Scorpione: l'amore va alla grande

La giornata segno per segno

.

Ariete - La situazione nel lavoro è ancora un po' confusa e fluida: vi conviene non prendere nuove iniziative. Sta per scoccare una scintilla?

Toro - Gli eventi non sono ancora maturi per imprimere un'accelerazione alla vostra attività. Cercate di superare le incomprensioni in amore.

Gemelli - I progetti di lavoro vanno preparati con cura e con grande realismo: solo così potranno realizzarsi. Allegria nei rapporti affettivi.

Cancro - Certi vostri progetti professionali non si sono ancora realizzati, ma non è il caso di mollare proprio ora. In amore siete troppo esigenti.

Leone - Situazione astrale abbastanza difficile: ma non vi impedirà di rilanciare la vostra attività. In amore possibili colpi di scena.

Vergine - Avrete la possibilità di illustrare ad un superiore una vostra brillante idee, ma non esagerate con le richieste. Successi in amore.

Bilancia - Non fatevi scoraggiare dagli ostacoli sul vostro cammino: prendete le iniziative di lavoro che più vi premono. Noia passeggera in amore.

Scorpione - Rallentate il ritmo di lavoro e date spazio alla progettazione di nuove iniziative. In amore le cose vanno alla grande.

Sagittario - Dopo un periodo di apatia è arrivato il momento di fare valere le vostre qualità nel lavoro. Legami duraturi e intensi.

Capricorno - Non è ancora il momento per sollecitare possibili avanzamenti di carriera e gratificazioni economiche. In amore siete partiti con il piede giusto.

Acquario - Vi sentite molto dinamici e pieni di idee: prima di agire sviluppatele in modo approfondito. In amore non lasciate nulla di intentato.

Pesci - Nel lavoro finalmente coglierete i frutti di quello che saggiamente avete seminato. L'amore vi sorride, ma attenti ai passi falsi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata