L'oroscopo di venerdì 5 aprile: Sagittario, il partner non vi capisce più

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Siete troppo autocritici e questo potrebbe in qualche modo condizionare le vostre iniziative di lavoro. In amore la strada è in salita.

Toro - Dovrete assumere nuove responsabilità di lavoro: fate appello a tutte le vostre energie e ce la farete. Momento decisivo per gli affetti.

Gemelli - Oggi nel lavoro vi conviene fidarvi delle vostre intuizioni e seguirle fino in fondo. In amore avete parecchie frecce al vostro arco.

Cancro - Avete ancora ottime carte in mano: non c'è motivo di essere scoraggiati nella professione. La vita affettiva è disseminata di rischi.

Leone - Nel lavoro la situazione sta diventando complessa e dovrete giocare con perizia le vostre carte. Incontro sentimentale imprevisto e folgorante.

Vergine - È arrivato il momento di fare delle scelte di campo precise nella vostra attività. In arrivo novità sentimentali molto stimolanti.

Bilancia - Con la grande forza di carattere riuscirete a vincere l'ostilità di un superiore ad un vostro progetto. In amore siete troppo pessimisti.

Scorpione - Allargate la cerchia delle conoscenze: vi potrebbero aiutare per arrivare al successo. Una relazione sta diventando più impegnativa.

Sagittario - Le idee non vi mancano e nemmeno lo spirito di iniziativa: negli affari resta solo di aspettare una buona occasione. Il partner non vi capisce più.

Capricorno - È un periodo molto positivo per gli affari o per i lavori autonomi. Gli altri dovranno pazientare. Un'esperienza affettiva vi dà molto.

Acquario - Nella professione siete in una botte di ferro e potete permettervi anche qualche mossa azzardata. In amore siete molto intraprendenti.

Pesci - Perseguite con fiducia l'obiettivo professionale che vi siete prefissi: malgrado le difficoltà lo raggiungerete. Baruffa in amore.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata