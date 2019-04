L'oroscopo di giovedì 4 aprile: Bilancia, evitate crisi in amore

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Finalmente avrete i mezzi per realizzare un ambizioso progetto professionale. Vivete un amore attimo per attimo, poi si vedrà.

Toro - Non vale la pena prendersela più di tanto per gli alti e bassi negli affari: è il prezzo da pagare al successo. In amore s'impone un chiarimento.

Gemelli - Negli affari e' tempo di riflessione, ma non per molto. Presto dovrete passare all'azione. In amore siate voi stessi o troncate.

Cancro - Non accettate incarichi di lavoro superiori alle vostre forze solo per orgoglio. Un amore inconcludente non è quello che cercate.

Leone - Situazione astrale abbastanza difficile: ma non vi impedirà di rilanciare la vostra attività. In amore possibili colpi di scena.

Vergine - Gli eventi vi costringeranno a cambiare le priorità nella professione: siate elastici. In amore vi fate troppe domande.

Bilancia - Certi progetti di lavoro sono troppo ambiziosi e rischiosi: ridimensionate le aspettative. Evitate la crisi di un amore valido.

Scorpione - volete ottenere risultati duraturi nel lavoro la strada non è quella di bruciare le tappe. Indecisione sentimentale pericolosa.

Sagittario - Rischiate di entrare in rotta di collisione con un collaboratore per colpa del vostro brutto carattere. In amore siete invece vulnerabili.

Capricorno - Nel lavoro non lasciatevi condizionare, e frenare, da problemi momentanei. Si risveglia un amore che davate per morto.

Acquario - Potete buttarvi a capofitto in nuove avventure professionali: siete piuttosto corazzati. Fine di un amore tormentato.

Pesci - Gli imprevisti nel lavoro non devono scoraggiarvi: siete in grado di trovare una via d'uscita. Non siate intransigenti e severi con il partner.

