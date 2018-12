L'oroscopo di lunedì 3 dicembre: Toro, sentimenti da mettere alla prova

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Con l'esperienza avete affinato il vostro fiuto negli affari: ne avrete altre conferme. Venere facilita nuovi incontri.

Toro - Qualcuno si accorgerà della vostra serietà anche negli incarichi di lavoro più delicati. Sentimenti da mettere alla prova.

Gemelli - Nella professione siete troppo impazienti di arrivare alla meta: frenate se non volete commettere errori. In amore molti dubbi

Cancro - Un affare cui tenevate moltissimo sta per andare felicemente in porto: la gioia non deve farvi ridurre l'attenzione. Un Capricorno trasgressivo vi affascina.

Leone - Decidetevi a svolgere con molta determinazione gli incarichi di lavoro sui quali avete preso tempo. L'amore richiede maggiore impegno.

Vergine - Il ritrovato entusiasmo darà slancio alla vostra attività professionale dopo un periodo non troppo proficuo. Momenti poco idilliaci in amore.

Bilancia - La situazione lavorativa è ormai matura per prendere decisioni dalle quali dipenderà il vostro futuro. In amore contano i fatti non le parole.

Scorpione - Per troppo tempo nel lavoro avete agito senza riflettere troppo: ora siete ad un bivio. In amore potete anche correre qualche rischio.

Sagittario - Preparatevi a fare nuove positive esperienze professionali, anche se richiederanno molto impegno. In amore il percorso è insidioso.

Capricorno - È giusto che cerchiate di affermare il vostro talento e le vostre felici intuizioni nel lavoro. In amore siete ancora sulle difensive: rilassatevi.

Acquario - Nel lavoro è importante che abbiate il massimo autocontrollo e usiate un po' di diplomazia. Amore appagante.

Pesci - Dovrete raddoppiare gli sforzi se volete arrivare in fretta al successo nella professione. Schermaglie amorose stuzzicanti.

