L'oroscopo di domenica 2 dicembre: Gemelli, periodo ricco di prospettive nel lavoro

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Grazie all'intuito eccezionale riuscirete a muovervi nella direzione giusta negli affari. Vi affascinano solo le persone enigmatiche.

Toro - Se non imparerete a organizzarvi meglio nella professione finirete con l'essere dispersivi. In amore tornate sui vostri passi.

Gemelli - Nella professione cercate di sfruttare al massimo questo periodo ricco di prospettive. In amore non sbilanciatevi se non siete convinti.

Cancro - Vi sentite pieni di energia, di grinta e di voglia di agire: nessun ostacolo vi sembrerà insormontabile nel lavoro. Bene il cuore.

Leone - Mettete a frutto la vostra sagacia per affrontare con determinazione situazioni difficili. In amore splende il sole.

Vergine - Tutto dovete fare in questi giorni fuorché prendere decisioni di lavoro precipitose. In amore vi siete sbilanciati fin troppo: ora aspettate.

Bilancia - Non potete permettervi di perdere una buona occasione nel lavoro: non si ripresenterà facilmente. In amore cominciate a sciogliervi: era ora dopo mesi cupi.

Scorpione - Collaborate meglio che potete con i superiori e in cambio vi sarà affidato un incarico di prestigio. Cautela in amore, c'è pericolo di scottarsi troppo.

Sagittario - Chiudete le trattative in corso prima di pensare a nuove iniziative professionali. In amore siete sempre meno affidabili.

Capricorno - Nella professione in questi giorni i segnali che vi arrivano sono ambigui: aspettate che la situazione si chiarisca. Momenti esaltanti in amore.

Acquario - Avete un fiuto straordinario per gli affari ma quanto a diplomazia siete carenti. Non buttate via un amore speciale solo per paura di soffrire.

Pesci - Maggiore attenzione e prudenza nelle decisioni da prendere nel lavoro, soprattutto se si tratta di un'emergenza. Situazione sentimentale complicata.



