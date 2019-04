L'oroscopo di martedì 2 aprile: Vergine, una nuova collaborazione porterà soddisfazioni

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Dovete trovare in voi le risorse per darvi la spinta giusta nella vostra attività. In amore non siate precipitosi.

Toro - Avete fatto male i vostri calcoli nel lavoro ma siete ancora in tempo per rimediare. In amore mostrate una sicurezza che non avete.

Gemelli - Una persona che vi stima molto penserà a voi per affidarvi un ambizioso e prestigioso incarico di lavoro. Sentimenti da mettere alla prova

Cancro - Guardatevi intorno con più interesse e attenzione se volete cambiare direzione ai vostri affari. In amore evasioni pericolose.

Leone - La vostra attività va avanti in maniera frenetica e l'importante è essere sempre padroni della situazione. In amore frenate la gelosia.

Vergine - Eccellente inizio per una nuova collaborazione: vi riserverà parecchie soddisfazioni. In amore state controllando troppo gli impulsi

Bilancia - Nel lavoro non perdete il controllo dei nervi se le cose non vanno troppo bene: aggravereste una situazione gestibile. Un amore esaltante.

Scorpione - Le situazioni professionali complicate vi attirano perché amate le sfide: mettete nel conto che potete anche perdere. Vecchi e nuovi amici.

Sagittario - Prendete in considerazione una proposta di collaborazione che potrebbe riassestare i vostri bilanci. L'amore procede speditamente

Capricorno - La fortuna è dalla vostra parte e vi consentirà di raggiungere in breve nuove mete professionali. Confusione nel settore affettivo

Acquario - In programma incontri professionali importanti e forse decisivi per il vostro futuro: siate cauti e diplomatici. In amore non ci sono nubi all'orizzonte.

Pesci - Si profilano all'orizzonte parecchie occasioni positive da saper sfruttare nel lavoro. In amore non avete molto intuito



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata