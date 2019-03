L'oroscopo di giovedì 28 marzo: Scorpione, in amore è tempo di fare autocritica

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Siete troppo autocritici e questo potrebbe in qualche modo condizionare le vostre iniziative di lavoro. In amore la strada è in salita.

Toro - State facendo molte scelte indovinate ma nel lavoro montarsi la testa è un grosso rischio. Qualcuno comincia a capire i vostri sentimenti.

Gemelli - Dal punto di vista finanziario non avete problemi: potete lanciarvi in nuovi affari. Rapporto di coppia sempre più coinvolgente.

Cancro - State sottovalutando un problema di lavoro: affrontatelo con serietà se non volete altri guai. Serata allegra con gli amici.

Leone - Nel lavoro è arrivato il momento di mettere alla prova le vostre capacità. La situazione affettiva sta diventando molto importante per voi.

Vergine - Le vostre ambizioni professionali devono essere adeguate alla realtà: solo così eviterete risultati fallimentari. In amore frenate la paura

Bilancia - Nel lavoro vi conviene fidarvi delle vostre intuizioni e seguirle fino in fondo. In amore avete parecchie frecce al vostro arco.

Scorpione - Armatevi di una buona dose di pazienza: solo così nel lavoro riuscirete a sbrogliare la situazione. In amore è tempo di fare autocritica

Sagittario - Le decisioni di lavoro non vanno prese sull'onda della rabbia o del risentimento, non siete abbastanza lucidi. Ottime chances in amore

Capricorno - Lo spirito di adattamento non vi manca: ne avrete bisogno in un periodo di cambiamenti nel lavoro. In amore non fate voi il primo passo.

Acquario - Comportatevi con diplomazia in un momento delicato del vostro lavoro e dagli esiti incerti. In amore quel che vi manca è la costanza

Pesci - Vi sentite meno tesi e questo vi agevolerà al momento di prendere decisioni importanti nel lavoro. Momenti difficili in amore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata